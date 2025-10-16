অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ
ফ্রান্সকে বিদায় করে ইতিহাস গড়ে ফাইনালে মরক্কো
অভূতপূর্ব নাটকীয়তায় ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে মরক্কো। বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ফ্রান্সকে ৫–৪ ব্যবধানে টাইব্রেকারে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে আফ্রিকান এই দলটি।
নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় শেষে ম্যাচটি ১–১ সমতায় থাকলে টাইব্রেকারে যায় খেলা। সেখানেই নায়ক হয়ে ওঠেন মরক্কোর তৃতীয় গোলরক্ষক আবদেলহাকিম এল মেসবাহি। অতিরিক্ত সময়ের শেষদিকে বদলি হিসেবে নামানো হয় তাকে এবং তার সেভেই নির্ধারিত হয় জয়-পরাজয়।
মরক্কোর কোচ মোহাম্মদ ওয়াহবি এক অভিনব কৌশল নিয়েছিলেন। এল মেসবাহির পানির বোতলে ফ্রান্সের পেনাল্টি নেওয়া খেলোয়াড়দের ছবি ও তাদের সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা ছাপানো ছিল! সেই পরিকল্পনাই কাজ দেয়। এল মেসবাহি ফ্রান্সের শেষ শটটি রুখে দেন জাইলিয়ান এনগুয়েসানের কাছ থেকে, যা মরক্কোকে ইতিহাস গড়ার আনন্দ দেয়।
এর আগে ম্যাচে ৩২তম মিনিটে ফ্রান্সের গোলরক্ষক লিসান্দ্রু ওলমেতার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মরক্কো। তবে ৫৯ মিনিটে লুকাস মিশেল সমতা ফেরান। এরপর নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়েও আর কোনো গোল হয়নি।
মরক্কোর প্রথম গোলরক্ষক ইয়ানিস বেঞ্চাউচ ইনজুরিতে পড়লে ৬৪ মিনিটে ইব্রাহিম গোমিস নামেন, আর অতিরিক্ত সময়ের শেষে জায়গা হয় নায়ক হয়ে ওঠা এল মেসবাহির।
মরক্কো এবারের টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। তারা গ্রুপ পর্বে স্পেন ও ব্রাজিলকে হারিয়ে শীর্ষে ছিল, এরপর দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে পৌঁছায়।
২০০৫ সালে চতুর্থ হয়ে থেমে যাওয়া মরক্কো এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মঞ্চে। ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে আগামী রোববার, ১৯ অক্টোবর।
এমএমআর/এএসএম