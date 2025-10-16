অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ
কলম্বিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে আর্জেন্টিনা
বড়দের দেখানো পথেই হাঁটছে আর্জেন্টিনার যুবদল। ২০২৫ ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে নাম লিখিয়েছে তারা।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় ভোরে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ইন্টার মিয়ামির তরুণ ফরোয়ার্ড মাতেও সিলভেত্তি।
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়ার। বল দখলে কলম্বিয়া কিছুটা এগিয়ে থাকলেও শটে দুই দল ছিল প্রায় সমানে সমান। আর্জেন্টিনা ৫টি আর কলম্বিয়া নেয় ৪ শট।
প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে ৭২ মিনিটে আর্জেন্টিনার জয়সূচক গোলটি করেন সিলভেত্তি। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে ডানপায়ের শটে তা জালে জড়ান এই ফরোয়ার্ড।
এরপর ৭৯ মিনিটে জন রেনটেরিয়া দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে মাঠ ছাড়লে দশজনের দলে পরিণত হয় কলম্বিয়া। তবে গোল ব্যবধান আর বাড়েনি।
রোববার ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মরক্কো। তারা ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে প্রথমবারের মতো যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে।
এমএমআর/এএসএম