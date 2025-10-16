‘মেসি কাপ’ আয়োজনের ঘোষণা দিলেন মেসি, খেলবে কারা?

‘মেসি কাপ’ আয়োজনের ঘোষণা দিলেন মেসি, খেলবে কারা?
তরুণ ফুটবলারদের জন্য লিওনেল মেসির নতুন উদ্যোগ। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ও ইন্টার মিয়ামির তারকা ফরোয়ার্ড এবার ঘোষণা করেছেন তার নামে একটি যুব ফুটবল টুর্নামেন্টের।
নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসি জানিয়েছেন, আসন্ন ‘মেসি কাপ’ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে, আগামী ৯ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বিশ্বের শীর্ষ ক্লাবগুলোর অনূর্ধ্ব-১৬ দল।
অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে রয়েছে-রিভার প্লেট, নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ, ইন্টার মিয়ামি, অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, এবং ইন্টার মিলান।
বর্তমানে ৩৮ বছর বয়সী মেসি ২০২৩ সাল থেকে ইন্টার মিয়ামির হয়ে খেলছেন। এর আগে তিনি খেলেছেন নিজের শৈশবের ক্লাব নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ, দীর্ঘ সময়ের ঘর বার্সেলোনা, এবং পরবর্তীতে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইতে (পিএসজি)।
ফুটবল কিংবদন্তির এই উদ্যোগ তরুণ প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরার এক অনন্য সুযোগ এনে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এমএমআর/এএসএম