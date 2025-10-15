হংকং থেকেই নিজ নিজ ক্লাবে ফিরে গেছেন হামজা, শামিত, ফাহামিদুল
হংকংয়ের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপের ফিরতি ম্যাচ খেলে বুধবার দুপুরে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। এ ম্যাচের পর এক মাসের বেশি সময় বিরতি আছে ফিফা উইন্ডোতে। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ১৮ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে।
ঢাকায় ফিরে জামাল ভূঁইয়া-রাকিবরা ফিরে গেছেন যে যার ক্লাবে। দলের তিন তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী, শামিত সোম ও ফাহামিদুল ইসলাম নিজ নিজ ক্লাবে ফিরে গেছেন হংকং থেকেই। বাংলাদেশ দলের অন্য ফুটবলাররা বিমান ধরেছেন ঢাকার। আর হামজা রওনা হয়েছেন ইংল্যান্ড, শামিত সোম কানাডা ও ফাহামিদুল ইতালিতে। দেশে ফেরেননি হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাসহ কোচিং স্টাফের বিদেশি সদস্যরাও। তারা হংকং থেকে দেশের বিমান ধরেছেন।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল লিগ (বিএফএল)। মাত্র এক রাউন্ড হওয়ার পর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতি ও ম্যাচের জন্য বিরতিতে যায় লিগ। ১৯ অক্টোবর আবার শুরু হবে বাংলাদেশ লিগ। তবে এক রাউন্ড হওয়ার পর আবার বিরতি পড়বে। ভারতের বিপক্ষে হোম ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য এক মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকবে লিগের খেলা। ২৪ নভেম্বর আবার শুরু হবে লিগ।
মঙ্গলবার হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। এই ড্রয়ে বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই বিদায় নিয়েছে এশিয়ান কাপের বাছাই থেকে। বাংলাদেশ প্রথম চার ম্যাচ থেকে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। অ্যাওয়ে ম্যাচে ভারত আর হংকংয়ের বিপক্ষে ড্র করেছেন হামজা চৌধুরীরা। হেরেছে হোম ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের কাছে।
