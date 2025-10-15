বোস্টন থেকে বিশ্বকাপ সরিয়ে নেয়ার হুমকি ট্রাম্পের

বোস্টন থেকে বিশ্বকাপ সরিয়ে নেয়ার হুমকি ট্রাম্পের
শুধু রাজনৈতিক ময়দান নয়, এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি-ধামকি চলছে খেলার মাঠেও। বিশ্বকাপ ফুটবল নিযে মঙ্গলবার এক বিস্ময়কর মন্তব্যে হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। বলেছেন, বোস্টনে নির্ধারিত ২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। যদিও নিরাপত্তা ইস্যুকেই বড় করে দেখছেন তিনি। বলেছেন, ‘যদি শহরের সাম্প্রতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে না আসে।’
বোস্টনের উপকণ্ঠে অবস্থিত জিলেট স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের সাতটি ম্যাচ আয়োজনের কথা রয়েছে। এটি এনএফএল ক্লাব নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের মাঠ এবং বোস্টন শহর থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এই ম্যাচগুলো সরিয়ে নিতে পারি। আমি বোস্টনের মানুষকে ভালোবাসি, আমি জানি টিকিটগুলো বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু আপনাদের মেয়র ভালো নন।’
তিনি আরও দাবি করেন, ‘বোস্টনের কিছু অংশ দখল হয়ে গেছে।’ তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য তিনি দেননি। ট্রাম্প যোগ করেন, ‘আমরা চাইলে দুই সেকেন্ডেই নিয়ন্ত্রণ ফিরে আনতে পারব।’
বোস্টনের মেয়র মিশেল উ, যিনি একজন ডেমোক্র্যাট, ট্রাম্পের বক্তব্যের জবাবে বলেন, ‘বোস্টন বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজন করতে গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। আমরা সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের আমাদের সুন্দর শহরে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, স্বাধীনতার জন্মভূমি এবং চ্যাম্পিয়নদের শহরে।’
বোস্টনের ঘটনার সঙ্গে ফিলিস্তিন এবং গাজায় সহিংসতার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, ট্রাম্পের মন্তব্য আসে এমন এক সময়ে, যখন মাসের শুরুতে বোস্টন কমনে একটি প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনায় চারজন পুলিশ সদস্য আহত হন এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপ ম্যাচের ভেন্যু নির্ধারণের ক্ষমতা শুধুমাত্র ফিফার হাতে। ফিফা ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিক্টর মনটাগলিয়ানি বলেন, ‘এটি ফিফার টুর্নামেন্ট, ফিফার এখতিয়ারে পড়ে। ভেন্যু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নয়।’
২০২৬ সালের বিশ্বকাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি শহর, মেক্সিকোর ৩টি এবং কানাডার ২টি শহর ইতিমধ্যেই ফিফার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।
এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প বলেন, ‘যদি আমি মনে করি কোথাও নিরাপত্তা নেই বা কেউ খারাপ কাজ করছে, তাহলে আমি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে ফোন করব এবং বলব, চলো অন্য কোথাও সরাই। আর তিনি তা খুব সহজেই করবেন।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘ইনফান্তিনো এটা করতে চাইবেন না, কিন্তু প্রয়োজনে সহজেই করতে পারবেন।’
বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে, তবে বিশ্বকাপের মতো বৃহৎ আয়োজনের ক্ষেত্রে ফিফার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নয়।
