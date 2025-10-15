১৪ বছর পর আবারও বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, প্লে অফে নাইজেরিয়া

১৪ বছর পর আবারও বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, প্লে অফে নাইজেরিয়া
২০১০ বিশ্বকাপে সর্বশেষ আয়োজক হিসেবে খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৪ বছর বিরতি দিয়ে আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরে এসেছে বাফানা বাফানারা। মঙ্গলবার রুয়ান্ডাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে তারা ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। বাছাইপর্বে অননুমোদিত খেলোয়াড় মাঠে নামানোর জন্য তিন পয়েন্ট কাটা গেলেও, তবুও তারা গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
রুয়ান্ডার বিপক্ষে দারুণ জয় এনে দিয়ে হুগো ব্রুসের দল ইতিহাস গড়েছে। দলটি শক্তিশালী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তাদের গ্রুপের শীর্ষে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে পা রাখে।
অন্যদিকে, নাইজেরিয়া নিজেদের শেষ ম্যাচে বেনিনকে ৪-০ গোলে হারালেও, তারা গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে প্লে-অফে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভিক্টর ওসিমেন করেন এক চমকপ্রদ হ্যাটট্রিক, যা দলের জন্য সান্ত্বনা বয়ে আনে।
নাইজেরিয়া ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এবার সরাসরি যোগ্যতা অর্জন না করায় আবারও কঠিন পথে বিশ্বকাপের লড়াই করতে হবে তাদের।
দিনের অন্য ম্যাচগুলোতে আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী দুই পরাশক্তি সেনেগাল ও আইভরি কোস্টও তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ড্র-তে।
২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকা মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তনে নতুন উত্তেজনা যোগ হয়েছে।
