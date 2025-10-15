লাটভিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো ইংল্যান্ড
ইউরোপ থেকে প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে লাটভিয়াকে ৫-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা। ম্যাচে জোড়া গোল করে আবারও নায়ক হ্যারি কেইন, আর কোচ থমাস টুখেল পেলেন ইংল্যান্ডকে প্রথম ইউরোপীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপে তোলার গৌরব।
ইনজুরি থেকে ফিরেই দারুণ ফর্মে থাকা হ্যারি কেইন প্রথমার্ধেই দুটি গোল করে বসেন। এই দুই গোলের সুবাদে তার আন্তর্জাতিক গোলসংখ্যা দাঁড়ালো ৭৬টি, যা তাকে ইংল্যান্ড ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলদাতার আসনে আরও মজবুত করল।
অ্যান্থনি গর্ডন ম্যাচের ২৬তম মিনিটে অসাধারণ এক ফিনিশে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন। জন স্টোনসের পাসে বল পেয়ে গর্ডন এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নিচু শটে বল পাঠান জালের নিচের কোণ দিয়ে— ইংল্যান্ড ১-০।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কেইন দারুণ এক লং শটে ২-০ করেন, এরপর অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে ৩-০ তে এগিয়ে দেন। ৫৬তম মিনিটে জেড স্পেন্সের ক্রস লাটভিয়ার ডিফেন্ডার মাকসিমস টোনিশেভসের পায়ে লেগে জালে ঢোকে— আত্মঘাতী গোল, স্কোরলাইন ৪-০।
শেষদিকে এবেরেচি এজে দুর্দান্ত ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে বল নিয়ে ঢুকে নিচু শটে গোল করে ব্যবধান বাড়ান ৫-০ তে। গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত ছিলেন, বিশেষ করে এডুয়ার্ড ডাসকেভিচের শট ঠেকিয়ে নবম টানা ক্লিনশিট নিশ্চিত করেন।
এই জয়ে ইংল্যান্ড তাদের অষ্টম টানা বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করল এবং টুখেলের অধীনে দলটি এখনো একটিও গোল হজম করেনি। ‘কে’ গ্রুপ থেকে ছয় ম্যাচে ছয় জয়ে ১৮ পয়েন্ট অর্জন করেছে ইংল্যান্ড। আলবেনিয়া ১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। বাকি দুই ম্যাচে আর কারও ইংল্যান্ডকে পেছনে ফেলার সুযোগ নেই।
ম্যাচ চলাকালে দর্শকরা টুখেলকে রসিকভাবে উদ্দেশ্য করে গান গাইতে থাকেন, কারণ কয়েকদিন আগে তিনি ওয়েম্বলির দর্শক পরিবেশ নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন।
শেষ বাঁশি বাজার পর দেখা যায় খেলোয়াড় ও সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ উদযাপন— ইংল্যান্ড আবারও প্রমাণ করল কেন তারা বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট।
আইএইচএস/