জোড়া গোলে রেকর্ড রোনালদোর, তবুও জিতলো না পর্তুগাল

জোড়া গোলে রেকর্ড রোনালদোর, তবুও জিতলো না পর্তুগাল
আবারও ফুটবল বিশ্বে ইতিহাস গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। হাঙ্গেরির বিপক্ষে মঙ্গলবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পর্তুগালের হয়ে জোড়া গোল করে তিনি। সে সঙ্গে হয়ে গেলেন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে জিততে পারেনি পর্তুগিজরা। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র করেছে তারা।
ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনালদো বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েন। তিনি গুয়াতেমালার সাবেক খেলোয়াড় কার্লোস রুইজের ৪০ গোলের রেকর্ড ভেঙে এখন ৫০টি বাছাইপর্বের ম্যাচে ৪১ গোল নিয়ে সবার শীর্ষে অবস্থান করছেন।
লিসবনের উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে শুরুতেই ৮ম মিনিটে আতিলা সালাইয়ের গোলে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। তবে তাদের সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ।
রোনালদো প্রথমে ৪০তম গোল করে গুয়াতেমালার সাবেক ফরোয়ার্ড কার্লোস রুইজের রেকর্ড স্পর্শ করেন। এরপর আরেকটি গোল করে একাই সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নাম লেখান ইতিহাসে — এখন তার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মোট ৪১ গোল ৫০ ম্যাচে।
রোনালদোর জোড়া গোলের পর প্রথমার্ধে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পর্তুগাল। কিন্তু ইনজুরি টাইমে লিভারপুল তারকা ডোমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে ২-২ সমতা ফেরায় হাঙ্গেরি, ফলে রবার্তো মার্টিনেজের দলের উদযাপন থেমে যায়।
এই ড্রয়ের পর ‘এফ’ গ্রুপে পর্তুগাল চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়েপে শীর্ষে রয়েছে। হাঙ্গেরি ৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। রোনালদো এবং তার দল নভেম্বরে আয়ারল্যান্ড ও আর্মেনিয়ার বিপক্ষে নিজেদের শেষ দুটি বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলবে এবং সেই ম্যাচগুলো থেকেই তারা চূড়ান্তভাবে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার সুযোগ পাবে।
হাঙ্গেরির বিপক্ষে জোড়া গোল করার পর রোনালদোর ক্লাব এবং দেশের হয়ে মোট গোলের সংখ্যাকে ৯৪৮-এ নিয়ে গেছে। ছয়টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নিয়ে তিনি পাঁচবারই পাঁচ বা তার বেশি গোল করেছেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ যখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে, তখন রোনালেদোর বয়স হবে ৪১ বছর।
আইএইচএস/