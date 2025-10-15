এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশের ড্রয়ের পর ভারতের হারে বিদায় দুই দেশেরই
হংকংয়ের বিপক্ষে ড্রয়ের পরও এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে কাগজ-কলমের হিসাবে টিকে ছিল বাংলাদেশের সম্ভাবনা। জটিল সমীকরণে বাংলাদেশের ভাগ্য ঝুলে ছিল মিহি সূতোয়। এজন্য শেষ দুই ম্যাচে বাংলাদেশকে কেবল জিতলেই হতো না, অন্যদের বাকি ম্যাচগুলোর ফলাফলও হতে হতো হামজা-শামিতদের চাওয়া অনুযায়ী।
তবে সমীকরণের সেই সম্ভাবনার বেলুন চুপসে যায় ঘণ্টা দু-এক পরই। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে ভারত নিজেদের মাঠে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেমেছিল সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। এই ম্যাচে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্যও মিশে ছিল। ভারতের জয়ই কেবল টিকিয়ে রাখতে পারতো বাংলাদেশের সম্ভাবনা।
ঘরের মাঠে ভারত হেরে যায় ২-১ গোলে। তাতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেরও বিদায় নিশ্চিত হয় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গ্রুপ পর্ব থেকে। হামজা-শামিতরা যোগ হওয়ায় ৪৫ বছর পর এশিয়ান কাপে খেলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ফুটবলামোদীরা, সেই স্বপ্ন কর্পুরের মতো উড়ে গেলো দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই। নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারত আর আগামী বছর মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচে এখন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা।
গ্রুপিং হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা বলেছিলেন তার লক্ষ্য ঘরের তিন ম্যাচ জেতা। সেখানেই এলোমেলো হয়ে গেছে সবকিছু। ঘরের তিন ম্যাচের দুটি শেষ হয়েছে হারে। দুটি পয়েন্ট এসেছে প্রতিপক্ষের মাটিতে।
চার ম্যাচ শেষে হংকং ও সিঙ্গাপুরের পয়েন্ট ৮ করে। বাংলাদেশ ও ভারতের পয়েন্ট ২ করে। হংকং কিংবা সিঙ্গাপুরের এক দলই ‘সি’ গ্রুপ থেকে চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। বাংলাদেশ ও ভারতের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের কঙ্কালই বেড়িয়ে এসেছে।
