পেনাল্টি ছিল কিনা সন্দেহ ক্যাবরেরার
হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচে বাংলাদেশ গোল খেয়েছে পেনাল্টি থেকে। তারিক কাজি বল কেড়ে নিতে গেলে মাটিতে গড়াগড়ি করেছেন হংকংয়ের খেলোয়াড়। সেটি পেনাল্টি ছিল না তা নিয়ে সন্দিহান বাংলাদেশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।
ম্যাচের পর এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘আমি এখনো ভিডিওটা দেখিনি। তবে তারিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারিক নিশ্চিত করেছেন তার পা বলেই আগে লেগেছিল। ঘটনাটা ফিফটি ফিফটি হতে পারে। তারিকের বিশ্বাস, সে বলটাই আগে টাচ করেছিল। আমি কিছু বলতে পারছি না, কারণ ভিডিও দেখিনি। এটা দুর্ভাগ্য ছিল কি না সে কথা ভাবার সময় নয়।’
ম্যাচ নিয়ে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘যেমনটা আন্দাজ করেছিলাম, তেমন টাইট একটা ম্যাচই হয়েছে। জানতাম শুরু থেকেই খুব কঠিন ম্যাচ হবে। বিশেষ করে প্রথম কয়েক মিনিট আমাদের মাঠ অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। আমি মনে করি, দলটা আবারও দুর্দান্ত খেলেছে। স্বাভাবিকভাবে মনে হচ্ছে আমরা আরও বেশি পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য ছিলাম। এই উইন্ডো শেষ করেছি এক পয়েন্ট নিয়ে। তবে পয়েন্টের হিসাবের বাইরে গিয়ে বললে, ম্যাচটি ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।
দ্বিতীয়ার্ধেও আমরা আক্রমণে গিয়েছি, চাপ তৈরি করেছি। আমার মনে হয়, আমরা জয়ের দাবিদার ছিলাম আজ।’
নিজের দলটি ক্রমাগত উন্নতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন ক্যাবরেরা, ‘আমাদের দলের পরিচয়টা এখন স্পষ্ট। দলটা ক্রমাগত উন্নতি করছে এবং এমন সময়েও আরও ভালো ফুটবল খেলছে। মনে হয়েছিল আগের ম্যাচের পারফরম্যান্স ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন হবে। তবে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা কিছু মুহূর্তে সত্যিই খুব মানসম্পন্ন ফুটবল খেলেছি। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আমরা সবাই একই লক্ষ্য ও চিন্তায় বিশ্বাসী। জানি আমরা ভালো খেলছি, ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছি। তবে এখনো সেই কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্ট। যেদিন তিন পয়েন্ট পাবো, সেদিনই আমরা পরের ধাপে চলে যাব। আশা করছি, সেটি ভারতের বিপক্ষে পরের ম্যাচেই হবে।’
