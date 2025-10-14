  2. খেলাধুলা

হামজা বললেন- দিন শেষে হতাশাই রয়ে গেলো

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
হামজা বললেন- দিন শেষে হতাশাই রয়ে গেলো

হামজা চৌধুরীর বাংলাদেশ দলে অন্তর্ভূক্তির পর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের চারটি ম্যাচ খেলা হয়ে গেলো। অর্জন কেবল ভারত ও মঙ্গলবার হংকংয়ের বিপক্ষে ড্র। দুই পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশের এখন বাকি দুই ম্যাচ শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। রক্ষণের খেলোয়াড় হয়েও বাংলাদেশের জার্সিতে ৫ ম্যাচ (একটি ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ) খেলে দুটি গোলও করেছেন হামজা।

হংকংয়ের বিপক্ষে ঢাকার ম্যাচে গোল করে লিড এনে দিয়েছিলেন। আজকের ম্যাচে ওপরে-নিচে খেলে বাংলাদেশের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। হংকং যখন ১০ জনের দলে পরিণত হয় তখন হামজা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেছিলেন, হয়তো ম্যাচটি জিতেই ঢাকায় ফিরতে পারবেন। তবে একটি গোল করে ম্যাচে ফেরা হলেও জয়ের দেখা পায়নি হামজা-শামিতদের বাংলাদেশ।

এটা হামজার জন্য হতাশারই। তাই তো ম্যাচের পর লেস্টারসিটির এই তারকা ফুটবলার প্রতিক্রিয়াতেও তা প্রকাশ করেছেন। হামজা চৌধুরী বলেছেন, ‘দারুণ ও উঁচুমানের অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে। এই স্টেডিয়ামটিও সম্ভবত সেরাদের মধ্যে একটি। পরিবেশটা অসাধারণ, গোলপোস্টের পেছনে থাকা সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখলেই বোঝা যায়, তারা কতটা দুর্দান্ত। ফুটবলে এটাই তো চাই।’

এশিয়ার ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মাঠে এমন সমর্থক দরকার উল্লেখ করে হামজা বলেছেন, ‘ফুটবলে এমনটি দরকার। বিশেষ করে এশিয়ায়। এই খেলাটা আরও বড় হোক, বিশ্বমঞ্চে জায়গা পাক। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই হংকংয়ের সমর্থকদের। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশি সেই সমর্থকদেরও, যারা এখানে পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসেছে। আমাদের সামনে আবারও কিছু তৈরি করার মতো ভিত্তি তৈরি হয়েছে, তবে দিন শেষে একটু হতাশা রয়েই গেলো।’

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।