১০ জনের হংকংয়ের সঙ্গে ড্র করলো বাংলাদেশ

১০ জনের হংকংয়ের সঙ্গে ড্র করলো বাংলাদেশ
ঘরের মাঠে হংকংয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিল হামজা চৌধুরীরা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে ৪-৩ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল। ৫দিনের ব্যবধানে এএফসি এশিয়ান বাছাইয়ে ফিরতি পর্বের ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ দল নামলো হংকংয়ের কাইতাক স্টেডিয়ামে।
এই ম্যাচেও অসাধারণ ফুটবল উপহার দিলো হামজা চৌধুরী-শামিত সোমরা। শক্তিশালী হংকংকে তাদের ঘরের মাঠে জিততে দিলো না বাংলাদেশ। ড্র করলো ১-১ গোলে।
প্রথমার্ধের ৩৬তম মিনিটে গোল করে হংকংকে এগিয়ে দিলেন ম্যাট অর। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে, ৮৪তম মিনিটে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান রাকিব হোসেন।
শেষ ১৪ মিনিট ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল হংকং। বাংলাদেশ তখন ০-১ গোলে পিছিয়ে। সমর্থকরা গা ছাড়া দিয়ে উঠেছিলেন আশায় বুক বেধে। যদি বাংলাদেশ প্রথম জয় নিয়ে ফিরতে পারে!
তবে সে আশা পূরণ হয়নি। ম্যাচের তিন মিনিট বাকি থাকতে একটি গোল দিয়ে সমতা ফেরাতে পারলেও বাংলাদেশ হারাতে পারেনি ১০ জনের হংকংকে। মঙ্গলবার হংকংয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুই দলের ফিরতি ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ঢাকায় গোলময় রোমাঞ্চকর ম্যাচে বাংলাদেশকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছিল হংকং।
এ ম্যাচে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। একাদশে রেখেছিলেন দুই প্রবাসী শামিত সোম ও জায়ান আহমেদকে। শুরু থেকে রক্ষণে বেশি মনযোগ ছিল বাংলাদেশের। ৫ ডিফেন্ডার খেলিয়েছেন ক্যাবরেরা। যদিও এ ম্যাচে সেভাবে বিল্ডআপ ফুটবল খেলতে পারেনি লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
প্রথমার্ধেই গোল দিয়ে লিড নেয় স্বাগতিক দল। ৩৫ মিনিটে তারিক কাজী হংকংয়ের এক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল নিতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। পরে পা বাড়িয়ে বল নেওয়ার চেষ্টা করলে পেনাল্টি দেন জাপানের রেফারি। পেনাল্টি থেকে হংকংয়ের অধিনায় মাটওর গোল করলে ফিরতি ম্যাচেও জয়ের সম্ভাবনা জাগায় তারা।
বিরতির আগেই বাংলাদেশ সমতায় ফেরার মতো একটা সুযোগ পেয়েছিল। ডান দিক থেকে সাদ উদ্দিনের লো ক্রস ছিল। হেড দিয়ে হামজা নামিয়ে দেন। বল শমিতের কাছে যাওয়ার আগেই হংকংয়ের এনগান চেউকপান কর্ণারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। ৬৪ মিনিটে জায়ানের জায়গায় ফাহামিদুল ও সোহেল সিনিয়রের জায়গায় জামালকে নামান কোচ।
৬৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বদলী ফাহামিদুলের ডান পায়ের জোরালো শট আয়ত্তে নেন হংকংয়ের গোলরক্ষক। ৭৩ মিনিটে ম্যাচের সবচেয়ে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ফাহামিদুল। ডান দিক থেকে সাদ উদ্দিনের ক্রস ইতালি প্রবাসী এই ফরোয়ার্ডের সামনে দিয়ে গেলেও পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন। ৭৬ মিনিটে শামিত সোমকে অবৈধভাবে বাধা দেওয়ায় অলিভার বেঞ্জামিন দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। দশজনের দলে পরিণত হয় হংকং।
৮০ মিনিটে মোরসালিনের জায়গায় নামেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। ৮৭ বা প্রান্তি দয়ে ফাহিমের ক্রস, ফাহামিদুল হেড করে রাকিবকে দেন। রাকিব ডান পায়ে প্লেসিংয়ে গোল করে সমতায় ফেরান (১-১)।
এই ড্রয়ে বাংলাদেশের চার ম্যাচে পয়েন্ট হলো ২। কাগজ-কলমে এখনো সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ বাকি দুই ম্যাচ জিতলেই হবে না। দুই ম্যাচ হারতে হবে হংকংকে। এমন কঠিন সমীকরণ মিলিয়ে এশিয়ান কাপে যাওয়ার আশা হয়তো করেই না।
