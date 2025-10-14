একাদশে শামিত-জায়ান, তিন পরিবর্তন নিয়ে নামছে বাংলাদেশ

একাদশে শামিত-জায়ান, তিন পরিবর্তন নিয়ে নামছে বাংলাদেশ
সন্ধ্যা ছয়টায় হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। হংকংয়ের কাই তান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ খেলবে ৩ পরিবর্তন নিয়ে।
ঢাকার ম্যাচে প্রথম একাদশে শামিত-জায়ানকে না রাখায় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। এ ম্যাচে এই দুই প্রবাসীকে নিয়েই ম্যাচ শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
সিনিয়র ডিফেন্ডার তপু বর্মণকে ঢাকার ম্যাচে একাদশে রাখেননি কোচ। ইনজুরিতে থাকা তপুকে নামানো হয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে। এই ম্যাচে তপু বর্মণকে একাদশেই রেখেছেন কোচ। শামিত, তপু ও জায়ানের জন্য জায়গা ছাড়তে হয়েছে তাজ উদ্দিন, জুনিয়র সোহেল রানা ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে।
যার অর্থ বাংলাদেশ এ ম্যাচে মাঠে নামছে রক্ষণ শক্ত করে। গোলরক্ষক মিতুল মারমার সামনে রক্ষণ দেওয়াল হিসেবে থাকবেন তপু বর্মণ, তারিক কাজী, শাকিল আহাদ তপু, সাদ উদ্দিন ও জায়ান আহমদকে।
মাঝ মাঠে হামজার সাথে আছেন সিনিয়র সোহেল রানা ও শামিত সোম। আক্রমণভাবে শেখ মোরসালিন ও রাকিব হোসেন। সম্ভবত ৫-৪-১ ফরম্যাশনে খেলার কৌশল নিয়েছেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। তবে খেলা শুরুর পর প্রয়োজনে কৌশল বদলাবেন তিনি।
বাংলাদেশ একাদশ: মিতুল মারমা (গোলকিপার), জায়ান আহমেদ, তপু বর্মন (অধিনায়ক), শাকিল আহাদ তপু, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন, হামজা চৌধুরী, শামিত সোম, সোহেল রানা সিনিয়র, শেখ মোরসালিন ও রাকিব হোসেন।
আরআই/এমএমআর/জেআইএম