বিশ্বকাপ বাছাই
ফ্রান্সকে রুখে দিলো আইসল্যান্ড, জার্মানির কষ্টার্জিত জয়
ইনজুরির কারণে কিলিয়ান এমবাপে খেলতে পারেননি। ফ্রান্সও পায়নি জয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে তাদের রুখে দিয়েছে আইসল্যান্ড। ম্যাচটি হয়েছে ২-২ ড্র। অন্যদিকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-০ গোলের ঘাম ঝরানো জয় পেয়েছে জার্মানি।
প্রতিপক্ষের মাঠে খেলতে নেমে ৩৯ মিনিটে ভিক্টর পালসেনের গোলে পিছিয়ে পড়ে ফ্রান্স। ৬৩ মিনিটে সমতা ফেরান ক্রিস্টোফার এনকুনকু।
এর পাঁচ মিনিট পর জ্যান-ফিলিপ মাতেতার গোলে এগিয়েও গিয়েছিল ফরাসিরা। তবে এর দুই মিনিট পরই ক্রিশ্চিয়ান লিনসন আইসল্যান্ডকে ২-২ সমতায় ফেরান। বাকি সময়ে আর কেউ গোল করতে পারেনি।
‘ডি’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও ১ ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে ফ্রান্স। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইউক্রেন। আইসল্যান্ড ৪ ম্যাচে ৪ আর আজারবাইজাইনের সমান ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র ১।
এদিকে প্রতিপক্ষের মাঠে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ইতিবাচক ছিল জার্মানরা। কিন্তু চতুর্দশ মিনিটে তাদের জালে বল পাঠিয়ে স্তব্ধ করে দেয় নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। যদিও অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল হয়ে যায়।
ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৩১তম মিনিটে। ডেভিড রামের কর্নারে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন জার্মান ফরোয়ার্ড নিক ভল্টোমাদ। এটি ছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার প্রথম গোল। শেষ পর্যন্ত ওই এক গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে জার্মানি।
‘এ’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে জার্মানি। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় দুই নম্বরে স্লোভাকিয়া। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। চার ম্যাচের সবকটিতে হেরেছে লুক্সেমবার্গ।
এমএমআর/জিকেএস