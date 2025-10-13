আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো ঘানা
আফ্রিকার থেকে ফিফা বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ঘানা। রাজধানী আক্রায় কোমোরোসকে ১-০ গোলে হারিয়ে এই অর্জন নিশ্চিত করে ঘানা। টটেনহ্যাম হটস্পারের তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ কুদুস ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন, যা ঘানাকে বিশ্বকাপে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল।
ম্যাচের আগে ঘানার প্রয়োজন ছিল মাত্র এক পয়েন্ট; কিন্তু জয় নিয়েই তারা কোয়ালিফিকেশন সম্পন্ন করেছে। একই সময়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মাদাগাস্কার মালি’র কাছে ৪-১ গোলে হেরে যায়, ফলে ঘানার পথ আরও সহজ হয়ে যায়।
এই ফলাফলের মাধ্যমে ঘানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে। এর আগে তারা ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ এবং ২০২২ সালে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস ২০২৫-এ কোয়ালিফাই করতে না পারলেও এবার তারা বিশ্বকাপে ফিরছে জোরালো ভঙ্গিতে।
ঘানা কোয়ালিফায়ার পর্ব শেষ করেছে মাত্র একটি পরাজয় নিয়ে এবং মোট ২৩ গোল করেছে। শেষবার ঘানা ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে খেলেছিল, যেখানে তারা গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেয়। সেবার তারা পর্তুগালের কাছে ৩-২ এবং উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায়, তবে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল।
ঘানার প্রত্যাশা, ২০১০ সালের সাফল্য পুনরাবৃত্তি করতে — যেবার তারা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ওই ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে লুইস সুয়ারেজের বিতর্কিত হ্যান্ডবলের পর পেনাল্টি মিস করেন আসামোয়া গিয়ান, যা ঘানার ঐতিহাসিক সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে দেয়।
আইএইচএস/