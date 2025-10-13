এখনো রিয়ালের নাম্বার ওয়ান রোনালদো: এমবাপে

এখনো রিয়ালের নাম্বার ওয়ান রোনালদো: এমবাপে
রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর গুণমুগ্ধ ফরাসী তারকা কিলিয়ান এমবাপে। বর্তমানে আল নাসরে খেলা রোনালদোর প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা অনেকবারই জানিয়েছেন রিয়ালের বর্তমান এই তারকা। শুধু তাই নয়, গোল উদযাপনেও রোনালদোকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তিনি।
এবার রোনালদোর সম্পর্কে আবারও প্রশংসাসূচক মন্তব্য এলো এমবাপের মুখ থেকে। তার কাছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এখনো ‘নাম্বার ওয়ান’ এবং তিনি রোনালদোকে নিজের আদর্শ হিসেবেই দেখেন। এমবাপে স্বীকার করেছেন, সৌদি আরবের আল নাসরে খেলা পর্তুগিজ কিংবদন্তির কাছ থেকে তিনি পরামর্শও নেন।
রোনালদো ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নয় মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ৪৫০ গোল করে ক্লাব ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। এ সময় তিনি ১৬টি ট্রফি জয় করেন, যার মধ্যে রয়েছে চারটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা।
এমবাপে, যিনি শৈশব থেকেই রোনালদোর ভক্ত, এখন নিজেও তার পথ অনুসরণ করছেন। ২০২৪-২৫ মৌসুমে রিয়ালের হয়ে প্রথম বছরেই তিনি করেছেন ৪৪ গোল, আর চলতি মৌসুমে ইতিমধ্যে এরই মধ্যে ১৪ গোল করেছেন।
মোভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপে বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো সবসময় আমার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমি সৌভাগ্যবান যে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি, তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, সাহায্য করেন। আমার মনে হয়, রিয়াল মাদ্রিদে তিনি এখনো নাম্বার ওয়ান। তিনি ক্লাবের রেফারেন্স পয়েন্ট, যিনি রিয়ালের জন্য অনেক কিছু করেছেন। সমর্থকরা এখনো ক্রিশ্চিয়ানোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তবে আমি আমার নিজের পথ তৈরি করতে চাই।’
গত মৌসুমে এমবাপের দারুণ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও রিয়াল বড় কোনো শিরোপা জিততে পারেনি। তবে চলতি লা লিগায় তারা শীর্ষে রয়েছে— বার্সেলোনার চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে এখনও পর্যন্ত। যদিও গত মাসে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ৫-২ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল রিয়ালকে।
সেই পরাজয়ের প্রসঙ্গে এমবাপে বলেন, ‘অ্যাটলেটিকো ম্যাচে তারা ছিল ডার্বির জন্য প্রস্তুত, আমরা ছিলাম না। তারা প্রতিটি লড়াই জিতেছে। এমন ম্যাচ জেতা কঠিন।’
সম্প্রতি আজারবাইজানের বিপক্ষে ফ্রান্সের ৩-০ গোলের জয়ে গোল করেন এমবাপে, যদিও শেষের দিকে গোড়ালির চোটে মাঠ ছাড়েন তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট ফ্রান্স হলেও, এমবাপে মনে করেন স্পেনই বর্তমানে ইউরোপের সেরা দল। ‘আমার মতে, স্পেন এখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল’- বলেন ২০১৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড। ‘তবে বিশ্বকাপ ভিন্ন ব্যাপার।’
রিয়াল মাদ্রিদে এমবাপের সতীর্থ ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েও অনেক আলোচনা চলছে, কারণ দুজনেই লেফট উইং পছন্দ করেন। এ প্রসঙ্গে এমবাপে বলেন, ‘দুই তারকা খেলোয়াড় একই দলে — এটা সংবাদপত্রের জন্য ভালো গল্প। কিন্তু সত্যি হলো, ভিনির সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারুণ। এবার সেটা আরও ভালো হয়েছে, কারণ আমরা এখন একে অপরকে ভালোভাবে বুঝি।’
আইএইচএস/