প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বড় জয় পেয়েছে নেদারল্যান্ডস আর ক্রোয়েশিয়া। নেদারল্যান্ডস ফিনল্যান্ডকে হারিয়েছে ৪-০ গোলে, জিব্রাল্টার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ক্রোয়েশিয়া।

দাপট দেখিয়ে খেলা ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই ডনিয়েল মালেনের গোলে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। ১৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভার্জিল ফন ডাইক।

৩৮ মিনিটে মেম্ফাই দেপাই পেনাল্টি থেকে গোল করলে প্রথমার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ডাচরা।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ফিনল্যান্ড। তবে বড় জয় আটকাতে পারেনি। ৮৪ মিনিটে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন কোডি গাকপো।

এদিকে জিব্রাল্টার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গোল করেন টনি ফ্রুক, লুকা সুচিক আর মার্টিন এরলিক।

