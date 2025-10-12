হংকংয়ে অনুশীলন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তুষ্ট বাংলাদেশ

হংকংয়ে অনুশীলন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তুষ্ট বাংলাদেশ
হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে স্বাগতিকদের দেওয়া অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম সিনিয়র খেলোয়াড় ও ঢাকার ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা সোহেল রানা।
আজ (রোববার) হংকংয়ে দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনের পর এক ভিডিওবার্তায় সোহেল রানা জানিয়েছেন, প্রথম দিন অনুশীলনের জন্য যে মাঠ দিয়েছিল, সেটা হোটেল থেকে এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের দূরত্বে। মাঠও ছিল বাজে। একই অবস্থা দ্বিতীয় দিনেরও।
তবে এমন হতে পারে মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি ছিল বলেও জানিয়েছেন এই মিডফিল্ডার। সোহেল রানা বলেছেন, ‘এই জিনিসটা যে আমাদের ফেস করতে হবে, মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি। প্রথম দিন অনুশীলনের জন্য যে মাঠ আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তা হোটেল থেকে অনেক দূরে। এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের পথ। মাঠও খুব বাজে ছিল। হংকং আমাদের সাথে এমন করতে পারে সেই ধারণা ছিল। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলাম। দ্বিতীয় দিনেও মাঠের একই অবস্থা।’
বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ অসন্তুষ্ট হলেও মেনেই নিয়েছে। সোহেল রানা বলেছেন, ‘আমরা এটাকে সেভাবে নিচ্ছি না। খেলার সঙ্গে বিষয়টিকে ম্যাচ করতেও চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি দ্রুতই যেন হংকংয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। পরের ম্যাচ কীভাবে খেলব, কী পরিকল্পনা থাকবে বা ঢাকার ম্যাচে কী ভুল ছিল; সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। ভুলগুলো যেন পরের ম্যাচে না করি সেদিকেই আমরা মনোযোগী।’
ঢাকায় হারলেও যেভাবে ম্যাচটি খেলেছেন, তাতে আশাবাদী সোহেল রানা। তার কথা, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে দেশে যেভাবে খেলেছি, তাতে আমি আশা করি তাদের হারানোর মতো সামর্থ্য আমাদের আছে।’
স্বাগতিক দল কিছু সুবিধা নিয়েই থাকে। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে সেটাকে ইতিবাচক হিসেবেই নিতে চান জাতীয় দলের ফুটবলাররা।
