বাংলাদেশ দলে অভিষেক অঙ্কনের

প্রকাশিত: ০১:৪০ পিএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের দুর্দশা কাটাবেন কে? কোন ক্রিকেটার? আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দুটিতেই বাংলাদেশ অলআউট হয়েছে ৩০ ওভারেরও নিচে (২৮.৩ ওভার ২৭.১ ওভারে)। সেই সঙ্কট কাটানোর জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দলে আনা হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। মিডল অর্ডারে শক্তি বাড়াতেই এ সিদ্ধান্ত।

সেই মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের অভিষেক হলো আজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একাদশে রাখা হয়েছে তাকে। দলে ফেরনো হয়েছে সৌম্য সরকারকে। বাদ পড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। অঙ্কনকে নেয়া হয়েছে জকের আলী অনিকের জায়গায়।

একাদশ গঠন করা হয়েছে স্পিনকে প্রাধান্য দিয়ে। দলে রয়েছেন দু’জন ফাস্ট বোলার, তিনজন স্পিনার এবং সাতজন ব্যাটার।

বাংলাদেশ একাদশ

সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম আঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ

ব্রেন্ডন কিং, আলিক অথানাজে, কয়াসি কার্টি, শাই হোপ (ক্যাপ্টেন ও উইকেটরক্ষক), শেরফানে রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রস্টোন চেস, রোমারিও শেফার্ড, গুদাকেশ মোতি, খ্যারি পিয়ের, জাইডেন সিলস।

