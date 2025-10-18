টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আফগানিস্তানের কাছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য আবারও জয়ের ট্র্যাকে ফিরে আসা। টানা ৫টি ওয়ানডে সিরিজ হারের পর তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই লক্ষ্য বানিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজরা।
শুধু জয়ের লক্ষ্যে ফিরে আসাই নয়, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের লক্ষ্য আগামী ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে হলে এই সিরিজগুলোতে ভালো করতে হবে বাংলাদেশকে। না হয় সরাসরি বিশ্বকাপই খেলা হবে না তাদের, খেলতে হবে বাছাই পর্ব।
এসব সমীকরণ সামনে রেখে আজ মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে টস করতে নেমে হেরেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশকে।
ব্যাটিং নেয়ার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজের। তিনি বলেন, ‘আমরাও প্রথমে ব্যাট করতে চেয়েছি। এটি আমাদের হোম গ্রাউন্ড এবং এই উইকেটে আমরা আত্মবিশ্বাসী।’
টপ অর্ডার ব্যাটারদের দায়িত্ব সম্পর্কে মিরাজ বলেন, ‘আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি; কিন্তু এটি একটি নতুন ম্যাচ। আশা করি সবাই তার দায়িত্ব বোঝে এবং ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে। কখনও কখনও খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে, তবে আমরা সবাই মেনে নিই যে এটি একটি নতুন দিন, এবং সবাই আরও ভালো করতে পারবে।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, ‘আমরা প্রথমে বল করতে চাই। এবার আমরা শুধু বোলারদের প্রথম স্ট্রাইক নিতে দেব। টেস্ট ম্যাচ ও এই সিরিজের মধ্যে যে প্রস্তুতি করেছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত কয়েক মাসটা কিছুটা ব্যস্ততাপূর্ণ ছিল, কিন্তু আমাদের দ্রুত খাপ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে। এই আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে, আপনাকে দ্রুত মূল্যায়ন করতে হয়, তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হয় কী করতে হবে, এবং তা কার্যকর করতে হয়। আমাদের জন্য সিরিজটি ভালোভাবে শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘ক্যারিবিয়ানে আমাদের যে পারফরম্যান্স ছিল তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই। আমাদের শেষ সিরিজ পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল, যা আমরা জিতেছি। আমরা দীর্ঘদিন তাদের হারাইনি, তাই এটি পুরো দলের জন্য একটি বিশাল আত্মবিশ্বাসের উৎস। আমরা সেটি চালিয়ে যেতে চাই, এবং আশা করি এখানে বিদেশি পরিস্থিতিতেও ভালো শুরু করতে পারব এবং তাদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারব। আমাদের তিনজন পেসার, তিনজন স্পিনার অপশন আছে, তাই আমরা মনে করি আমাদের সব ভিত্তি কভার করা আছে।’
বাংলাদেশ একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম আঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্রেন্ডন কিং, আলিক অথানাজে, কয়াসি কার্টি, শাই হোপ (ক্যাপ্টেন ও উইকেটরক্ষক), শেরফানে রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রস্টোন চেস, রোমারিও শেফার্ড, গুদাকেশ মোতি, খ্যারি পিয়ের, জাইডেন সিলস।
