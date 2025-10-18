নিহত তিন ক্রিকেটার: পাকিস্তান সফর বাতিল করলো আফগানিস্তান
পাকিস্তানি বিমান হামলায় আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটারসহ অন্তত ৪০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই সীমান্ত হামলায় মর্মান্তিকভাবে তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানে হতে যাওয়া আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।
আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের মাটিতে আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সিরিজের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে।
শনিবার এক বিবৃতিতে এসিবি জানিয়েছে, আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় এক সীমান্ত হামলায় তিন স্থানীয় ক্রিকেটারসহ বেশ কয়েকজন (অন্তত ৪০ জন) নিহত হয়েছেন। নিহত ক্রিকেটাররা শরানা শহরে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে বাড়ি ফেরার পথে এ হামলার শিকার হন। তারা হলেন কবির, সিবগাতুল্লাহ এবং হারুন।
এসিবি এক্স (সাবেক টুইটার)-এ প্রকাশিত বিবৃতিতে জানায়, ‘আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলার সাহসী ক্রিকেটারদের মর্মান্তিক শহীদদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে, যারা আজ (শুক্রবার) সন্ধ্যায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষোচিত হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল।’
‘এটি আফগানিস্তানের ক্রীড়া সম্প্রদায়, অ্যাথলেট ও ক্রিকেট পরিবারের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এই সিরিজটি চলতি বছরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ত্রিদেশীয় আসর হতো। এর আগে আগস্টে দুই আরও একটি সিরিজে দল অংশ নিয়েছিল, এশিয়া কাপ শুরুর আগে। তবে আসন্ন আসরটি হতো আফগানিস্তানের প্রথম পাকিস্তান সফর যেখানে তারা সরাসরি পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলত।
আগের সূচি অনুযায়ী, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ১৭ ও ২৩ নভেম্বর, যথাক্রমে উদ্বোধনী ও গ্রুপ পর্বের ম্যাচে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক বেশ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি।
আইএইচএস/