  2. খেলাধুলা

‘এমন কিছু আগে দেখিনি’ মিরপুরের কালো পিচ দেখে বিস্মিত স্যামি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
‘এমন কিছু আগে দেখিনি’ মিরপুরের কালো পিচ দেখে বিস্মিত স্যামি

মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে প্রথম ওয়ানডের আগে রীতিমত কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দুই দলের কোচই দিয়েছেন ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ ড্যারেন স্যামি উইকেট দেখে বিস্মিত। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি হেসে বলেন, 'এমন কিছু আমি আগে কখনও দেখিনি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা জানি না কীভাবে এই ধরনের উইকেটে খেলব। তবে আমরা উইকেটকে মাথায় না রেখে খেলতে চাই। যেখানেই খেলি না কেন, আমাদের মূলমন্ত্র এক-প্রথমে পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে, তারপর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং নিজের দক্ষতায় ভরসা রাখতে হবে।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশ দলের কোচ ফিল সিমন্স উইকেটটিকে একেবারেই স্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন। তার ভাষায়, 'এটা দেখতে একদমই স্বাভাবিক মিরপুর উইকেটের মতো। সাধারণত এখানে কিছুটা টার্ন থাকে, যা ভালো লক্ষণ।'

ম্যাচের আগের দিন দেখা যাচ্ছে, উইকেট কালচে, যা শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলে স্পিনাররা কিছুটা সাহায্য পেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রথম ওয়ানডের আগে উভয় দলই তাই কন্ডিশন বুঝে খেলার কৌশল সাজাতে ব্যস্ত। একদিকে স্যামির রহস্যময় হাসি, অন্যদিকে সিমন্সের আত্মবিশ্বাস-সব মিলিয়ে মিরপুরের উইকেট আলাদা একটা কৌতুহলের জায়গা তৈরি করেছে এবার।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।