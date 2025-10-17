  2. খেলাধুলা

ভারতের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার বড় ধাক্কা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
ভারতের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার বড় ধাক্কা

ভারতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ শুরুর আগে বড় ধাক্কা খেলো অস্ট্রেলিয়া। চোটে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। এই চোট সামনে অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতির ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শুক্রবার গ্রিনের সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তার বদলি হিসেবে দলে ডাকা হয়েছে মার্নাস লাবুশেনকে। তিনি শনিবার অ্যাডিলেডে শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচ শেষ করে পার্থে উড়ে যাবেন, যেখানে রোববার শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার প্রথম ওয়ানডে।

২৬ বছর বয়সী গ্রিন সম্প্রতি পিঠের অস্ত্রোপচারের পর প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছিলেন। নিউজিল্যান্ড সফরের টি-টোয়েন্টি সিরিজে না খেলে তিনি নিজের রাজ্য ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে শিল্ড ম্যাচ খেলেন তিনি। সেখানে মোট আট ওভার বল করার কথা থাকলেও তিনি মাত্র চার ওভার বল করতে পারেন এবং একটি উইকেট নেন।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল টিমের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রিনকে পরপর দুই দিন বল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে দীর্ঘ সময় ব্যাট করতে না পারায় গ্রিনকে যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়নি, যার ফলে তার বোলিং সীমিত রাখা হয়।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।