শেষ দল হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপে আরব আমিরাত, ২০ দলই চূড়ান্ত

শেষ দল হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপে আরব আমিরাত, ২০ দলই চূড়ান্ত
শেষ দল হিসেবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিলো সংযুক্ত আরব আমিরাত। বৃহস্পতিবার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাছাইয়ে জাপানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে আমিরাত।
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ নিয়ে বিশ্বকাপের ২০টি দলই চূড়ান্ত হয়ে গেল।
ওমানের আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সুপার সিক্সের ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে জাপান ৯ উইকেটে ১১৬ রান করে। রান তাড়া করতে নেমে ১২.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরব আমিরাত।
২০২৬ বিশ্বকাপে স্বাগতিক হিসেবে আগেই অংশগ্রহণ নিশ্চিত ভারত ও শ্রীলঙ্কার। এরপর ২০২৪ আসরের শীর্ষ ৭ দল (ভারত ও শ্রীলঙ্কা বাদে) হিসেবে জায়গা করেছে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় জায়গা করেছে আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান।
বাকি আটটি জায়গা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বাছাই টুর্নামেন্ট হয়েছে। আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা, ইউরোপ থেকে ইতালি ও নেদারল্যান্ডস এবং আফ্রিকা থেকে নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে বাছাইপর্ব টপকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে। বাকি থাকা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে নেপাল ও ওমানের পর জায়গা করে নিয়েছে আমিরাত।
২০২৬ বিশ্বকাপের ২০ দল
ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, নেপাল, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
