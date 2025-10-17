বিমানবন্দরে ক্রিকেটারদের নাজেহাল, দায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান

বিমানবন্দরে ক্রিকেটারদের নাজেহাল, দায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান
সন্দেহ নেই নিকট অতীত ও সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সবচেয়ে খারাপ খেলেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশের রেকর্ড থাকলেও আগে কখনো ৫০ ওভারের ফরম্যাটে আফগানদের কাছে এক সিরিজের সব ম্যাচ হেরে `ধবল ধোলাই‘ হয়নি টাইগাররা। এবার আরব আমিরাতের মাটিতে সেই লজ্জায়ও ডুবেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
২০১৮ সালের পর এই প্রথম ওয়ানডেতে ১০০‘র নিচে অলআউট হয়েছে টাইগাররা। আফগানদের কাছে প্রথমবার ওয়ানডেতে ২০০ রানের বিশাল ব্যবধানেও হেরেছে। যা আগে কখনোই ছিল না। এছাড়া আরব আমিরাতে এই তিনদিন আগে শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ দল মাত্র ২৮.১ ও ২৭.৩ ওভারে অলআউট হয়েছে। পরপর ২ ম্যাচে ৩০ ওভারের নিচে অলআউট হওয়ার ঘটনাও স্মরণাতীতকালের মধ্যে নাই বাংলাদেশের।
সাইফ হাসান ছাড়া পুরো সিরিজে আর কোন ব্যাটার নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। রশিদ খানের বোলিংয়ের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। ৩ ম্যাচের দ্বিতীয়টিতে ৫ উইকেটসহ মোট ১১ উইকেট দখল করেছেন আফগান লেগি। এছাড়া পেসার শামি ও স্পিনার গজনফরের বোলিংয়ে নাকানি-চুবানি খেয়েছেন তানজিদ তামিম, নাজমুল শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, নাইম শেখ, জাকের আলী অনিক, শামীম পাটোয়ারী, মেহেদী মিরাজ আর নুরুল হাসান সোহানরা।
প্রিয় জাতীয় দলের ব্যাটারদের এমন করুন, লজ্জাজনক হার ও শ্রী-হীন ব্যাটিং দেখে ভক্তরা চরম হতাশ। কারো কারো আচরণ, কথা বার্তায় সে হতাশাটা ক্ষোভে রূপ নিয়েছে।
যার ফলে বাংলাদেশ দলের একাংশ দেশে ফিরে বিমান বন্দরে রীতিমত অপমানিত হয়েছেন ক্ষুব্ধ ভক্ত-সমর্থকদের হাতে। ওপেনার নাঈম শেখকে চরমভাবে নাজেহাল করা হয়েছে। ভক্তরুপি এসব উশৃঙ্খল মানুষ বিমান বন্দর থেকে বের হবার পথে নাঈম শেখের গাড়ি আটকে তাকে নাজেহাল করেছে। নাঈম শেখ বাড়ি ফিরে (মনের দুঃখ ও ক্ষোভ থেকে ফেসবুকে একটি পোস্টও দিয়েছেন- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1349886650104366&id=100052491313101&rdid=JwonVnWHuY6jXgRl# )।
জানা গেছে, ক্রিকেটারদের এই নাজেহাল ও অপমানিত হওয়ার ঘটনাকে আমলে নিয়েছে বিসিবি। বোর্ডের এক উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল সূত্র জাগোনিউজকে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে আরব আমিরাত থেকে ঢাকা ফেরার পর হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বাইরে ক্রিকেটারদের গাড়ী আটকে তাদের নাজেহাল ও লাঞ্চিত করার ঘটনা তদন্ত করতে যাচ্ছে বিসিবি।
যারা নাঈম শেখসহ অন্য ক্রিকেটারদের বিমান বন্দরের ঠিক বাইরে নাজেহাল ও লাঞ্চিত করেছে, তাদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের ভিডিও দেখে তাদের খুঁজে বের করার বিপক্ষে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশি অভিযানও শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বিসিবির সূত্রটি।
এআরবি/আইএইচএস/এনএইচআর