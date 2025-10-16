  2. খেলাধুলা

পরাজয়ের ঘা না শুকাতেই আবার মাঠে নামার প্রস্তুতি টাইগারদের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
খারাপ খেলার মাত্রাটা দিনকে দিন বাড়ছিল। যে ওয়ানডেতে এক সময় ঠিক ভাল দলের তকমা গায়ে না আঁটলেও মোটামুটি ভালই খেলতে বাংলাদেশ, সেই ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দিন-কাল খারাপ হতে শুরু করেছিল ২০২৩ সাল থেকেই। ২০২৪ সালেও টি-টোয়েন্টির চেয়ে ওয়ানডেতে বেশি ম্যাচ হেরেছিল বাংলাদেশ।

সেটা ২০২৫-এ এসে আরও বাড়লো। গত বছর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটি থেকে টিম বাংলাদেশের ৫০ ওভারের ফরম্যাটে রীতিমত শনির দশায় পেয়েছে। তারপর থেকে টানা চার-চারটি সিরিজ পরাজয় থাকলো সঙ্গী হয়ে। ২০২৪ সালের মার্চে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার সাথে তিনম্যাচের সিরিজ ২-১ এ জেতার পর থেকে আফগানিস্তানের কাছে ২ বার, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার কাছে একবার করে মোট ৪ সিরিজেই পরাজয় ছিল সঙ্গী।

শেষ ১২ ম্যাচের ১১ টিতেই পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ নিয়েছে বাংলাদেশ। খারাপ খেলার গল্পটা কিন্তু আরও বড়। টি-টোয়েন্টিতে একবার চরমভাবে পর্যদুস্ত হওয়ার রেকর্ড থাকলেও আফগানিস্তানের কাছে ওয়ানডে সিরিজে আগে কখনই হোয়াইটওয়াশ হয়নি বাংলাদেশ। এবার মেহেদি হাসান মিরাজের দল তাই হলো।

আরব আমিরাতের আবুধাবিতে টানা তিন ম্যাচ হেরে ধবলধোলাই হলো। শেষ ম্যাচে ৯৩ রানে অলআউট হয়ে প্রথমবার ২০০ রানে হারের লজ্জায়ও ডুবলো।
আফগানদের সাথে আগে এত বড় ব্যবধানে হারের রেকর্ড ছিল না। সেটাও হলো। আর প্রথমবার ১০০‘র নিচে অলআউট হয়ে ব্যর্থতার ষোলকলাও হলো পূর্ণ। এছাড়া শেষ ২ ম্যাচে ৫০ ওভার খেলা বহুদূরে, ৩০ ওভারও খেলতে না পেরে যথাক্রমে ২৮ ও ও ২৭ ওভারে অলআউট মিরাজের দল।

ভক্ত, সমর্থকরা হতাশ। চিন্তিত, শঙ্কিত। বাংলাদেশের ওয়ানডেতে এমন খারাপ অবস্থা হয়নি বহুকাল। দলের খারাপ খেলা নিয়ে অনেক তীর্যক সমালোচনা চারদিকে।

বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বিশেষ করে ব্যাটাররা ওয়ানডে ব্যাটিং ভুলে গেছেন। ২০ ওভারের ফরম্যাটে এই আফগানদের ‘বাংলা ওয়াশ’ করে সেই দলটির কাছে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে দাড়াতেই পারলেন না তানজিদ তামিম, সাইফ, শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মিরাজ, সোহানরা। এটা কেন হলো? সমস্যাটা কোথায় টাইগার ব্যাটারদের? হন্যে হয়ে তার কারণ খোঁজায় ব্যস্ত সবাই।

কিন্তু কঠিন সত্য হলো শত ব্যর্থতাই সঙ্গী থাকুক। জয় যতই ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠুক। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেমে থাকে না। থাকবে না। এই আফগানিস্তানের কাছে নাকাল হওয়ার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশকে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে তিনম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে হচ্ছে।

আগামী পরশু ১৮ অক্টোবর থেকে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। সেখানে কি করবে মিরাজের দল? আবারও সেই হারের বৃত্তেই আটকে থাকবে? নাকি এ খারাপ অবস্থার উত্তরণ ঘটবে, সেটাই দেখার।

