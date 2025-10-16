মোস্তারির দুর্দান্ত ফিফটি
অস্ট্রেলিয়াকে লড়াকু লক্ষ্য দিল বাংলাদেশের মেয়েরা
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি আজ বাংলাদেশ। বিশাখাপত্মনমে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত ব্যাটিং উপহার দিয়েছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি। তার অপরাজিত ৬৬ রানের ওপর ভর করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।
পাকিস্তানের বিপক্ষে অসাধারণ এক জয় দিয়ে বিশ্বকাপে শুভ সূচনা করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। কিন্তু পরের ম্যাচগুলোতে হারতে হচ্ছে তাদের। ভারত, নিউজিল্যান্ডের পর সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে বাংলাদেশের মেয়েরা।
যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটা সময় মনে হচ্ছিল যেন, জিতেই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোল ট্রায়ন ও নাদিনে ডি ক্লার্কের ব্যাটে বাংলাদেশকে হারতে হয়েছে ৩ উইকেটের ব্যবধানে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ফারজানা হকের (৮) উইকেট হারালেও পরের টপ অর্ডার ব্যাটাররা হাল ধরেন। রুবিয়া হায়দার করেন ৪৪ রান। ১৯ রান করেন শারমিন আকতার। ১২ রান করে আউট হন নিগার সুলতানা জ্যোতি।
তবে মিডল অর্ডারে একাই হাল ধরেন সোবহানা মোস্তারি। ৮০ বলে ৬৬ রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি। বাউন্ডারির মার মারেন ৯টি। অন্য ব্যাটাররা অবশ্য বড় সংগ্রহ গড়তে পারেননি। স্বর্ণা আক্তার ৭, রিতু মনি ২, ফাহিমা খাতুন ৪, রাবেয়া খান ৬ এবং নিশিতা আক্তার নিশি করেন ১ রান। ১ রানে অপরাজিত থাকেন ফারিহা তৃষ্ণা।
অ্যাশলে গার্ডনার, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডস, অ্যালানা কিং এবং জর্জিয়া ওয়ারেহাম নেন ২টি করে উইকেট।
আইএইচএস/