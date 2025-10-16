  2. খেলাধুলা

দলে এক নতুন মুখ

নাইম শেখ বাদ, ওয়ানডেতে ফিরলেন সৌম্য

প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
নাইম শেখ বাদ, ওয়ানডেতে ফিরলেন সৌম্য

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া দলে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের দলে ফেরানো হয়েছে সৌম্য সরকারকে। নতুন মুখ উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন।

এই দুজনকে দলে নিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে সমালোচনার মুখে থাকা নাইম শেখ এবং পেস বোলার নাহিদ রানাকে।

১৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডে দিয়ে মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সিরিজ। ২১ ও ২৩ অক্টোবর বাকি দুই ওয়ানডে। তিনটি ম্যাচই হবে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

বাংলাদেশের ওয়ানডে স্কোয়াড
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, কাজী নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ।

