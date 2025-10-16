নারী বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ে চোখ বাংলাদেশের। কাজটা কঠিন হলেও যে কোনো অঘটন ঘটানোর সামর্থ্য অবশ্যই নারী ক্রিকেটারদের আছে। সেটা কি আজ হবে?
বিশাখাপত্তনমে এই ম্যাচে টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
৪ ম্যাচে ১ জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ৬ নম্বরে আছে বাংলাদেশ। সমান ম্যাচে ৩ জয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রেলিয়া।
