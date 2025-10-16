  2. খেলাধুলা

নারী বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়ে চোখ বাংলাদেশের। কাজটা কঠিন হলেও যে কোনো অঘটন ঘটানোর সামর্থ্য অবশ্যই নারী ক্রিকেটারদের আছে। সেটা কি আজ হবে?

বিশাখাপত্তনমে এই ম্যাচে টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

৪ ম্যাচে ১ জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ৬ নম্বরে আছে বাংলাদেশ। সমান ম্যাচে ৩ জয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রেলিয়া।

এমএমআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।