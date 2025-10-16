বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি মিস, এবার শাস্তিও পেলেন জাদরান
দল ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করেছে আফগানিস্তান। ইব্রাহিম জাদরানও পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। তবে তার সঙ্গে এবার শাস্তিও জুটলো আফগান ওপেনারের।
আইসিসি আচরণবিধি ভাঙায় ইব্রাহিম জাদরানকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
কী করেছেন জাদরান? মঙ্গলবার আবুধাবিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডেতে ৯৫ করে আউট হন জাদরান। সেঞ্চুরিটা প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু ইকরাম আলিখিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হন তিনি।
এত কাছে এসে সেঞ্চুরি মিসের হতাশায় নিজের মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি জাদরান। মাঠ থেকে বেরিয়ে ডাগআউটে গিয়ে রাগে ব্যাট হাত থেকে ছুড়ে ফেলেন। সামনে থাকা একটি চেয়ারে লাথিও মারেন। যা ধরা পড়েছে টিভি ক্যামেরায়।
আইসিসি বলছে, জাদরানের এই কাণ্ড খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়-সহায়ক কর্মীদের আচরণবিধির ২.২ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন ‘ক্রিকেট সরঞ্জাম বা পোশাক, মাঠের সরঞ্জাম বা স্থাপনা ও ফিটিংসের অপব্যবহারের’ সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনফিল্ড আম্পায়ার অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক ও আহমাদ দুররানি, তৃতীয় আম্পায়ার আকবর আলী এবং চতুর্থ আম্পায়ার ইজাতুল্লাহ সাফি জাদরানের বিরুদ্ধে লেভেল ওয়ান অপরাধের অভিযোগ দায়ের করেন। জাদরান অপরাধ স্বীকার করায় ও ম্যাচ রেফারি গ্রায়েম লাব্রয়ের প্রস্তাবিত শাস্তি মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির দরকার হয়নি।
