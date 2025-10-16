এক দিনে তিন লিগে নাম লেখালেন সাকিব
বয়স ৩৮ পেরিয়েছে। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে এখনও কদর পাচ্ছেন সাকিব আল হাসান। কদিন আগেই বাংলাদেশি এই অলরাউন্ডার খেলেছেন কানাডা সুপার সিক্সটি টুর্নামেন্টে। সেটি শেষ করতে না করতেই তিনি নাম লেখালেন আরও তিনটি লিগে, একই দিনে।
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন টুর্নামেন্টের নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এই খবর নিশ্চিত করেছে রয়্যাল চ্যাম্পস।
রয়্যাল চ্যাম্পস তাদের পোস্টে লিখেছে, ‘গ্লোবাল লিজেন্ড অ্যালার্ট! সাকিব আল হাসান এখন রয়্যাল চ্যাম্পস পরিবারে যোগ দিয়েছেন। একজন সত্যিকারের অলরাউন্ডার, ম্যাচ উইনার, এখন তিনি টি–টেন লিগের সদস্য।’
এছাড়া সাকিব খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল লিগ ও ইন্ডিয়ান হ্যাভেন লিগেও। এই দুটি টুর্নামেন্ট হয় টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। গ্লোবাল লিগে সাকিব খেলবেন হিউস্টন রাইডার্সের হয়ে।
প্রথমবার হতে যাওয়া ইন্ডিয়ান হ্যাভেন লিগে বাংলাদেশি অলরাউন্ডার কোন দলে খেলবেন, সেটি এখনও জানা যায়নি। এক ভিডিও বার্তায় সাকিব এই টুর্নামেন্টে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এমএমআর/এএসএম