  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখালো নেপাল-ওমান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখালো নেপাল-ওমান

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করলো আরও দুটি দল। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে নেপাল ও ওমান।

এ নিয়ে বিশ্বকাপের ২০ দলের মধ্যে ১৯টিই চূড়ান্ত হয়ে গেল। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়।

বুধবার সামোয়ার বিপক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাত জেতে ৭৭ রানে। তাদের এই জয় নেপাল ও ওমানের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে। নেপাল ও ওমান নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের ওপরের দিকে আছে। সামোয়াকে হারানো আমিরাতের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ৪।

অন্য তিনটি দলের মধ্যে জাপান ও কাতারের পয়েন্ট ২ করে, সামোয়ার ০। অর্থাৎ, নেপাল ও ওমানের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তিনে থাকা নিশ্চিত। আর তাই দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে এশিয়ার দেশ দুটি। তৃতীয় জায়গাটির জন্য লড়াই হবে আরব আমিরাত ও জাপানের।

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।