টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখালো নেপাল-ওমান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখালো নেপাল-ওমান
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করলো আরও দুটি দল। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে নেপাল ও ওমান।
এ নিয়ে বিশ্বকাপের ২০ দলের মধ্যে ১৯টিই চূড়ান্ত হয়ে গেল। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়।
বুধবার সামোয়ার বিপক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাত জেতে ৭৭ রানে। তাদের এই জয় নেপাল ও ওমানের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে। নেপাল ও ওমান নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের ওপরের দিকে আছে। সামোয়াকে হারানো আমিরাতের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ৪।
অন্য তিনটি দলের মধ্যে জাপান ও কাতারের পয়েন্ট ২ করে, সামোয়ার ০। অর্থাৎ, নেপাল ও ওমানের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তিনে থাকা নিশ্চিত। আর তাই দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে এশিয়ার দেশ দুটি। তৃতীয় জায়গাটির জন্য লড়াই হবে আরব আমিরাত ও জাপানের।
এমএমআর/জেআইএম