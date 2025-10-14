নোমানের ঘূর্ণিতে লাহোরে জয় দেখছে পাকিস্তান

নোমানের ঘূর্ণিতে লাহোরে জয় দেখছে পাকিস্তান
লাহোরে চলমান পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের তৃতীয় দিনে দেখা গেল একদিনে ১৬টি উইকেট পতন, আর দিনের নায়ক নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের বাঁ-হাতি স্পিনার নোমান আলি। তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এখন জয়ের জন্য আরও প্রয়োজন ২২৬ রান, হাতে রয়েছে মাত্র আট উইকেট।
২২৬ রানে এগিয়ে থাকায় স্বাগতিক পাকিস্তান এখন জয়ের কাছাকাছি, যা দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্টে টানা দশ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে।
পুরো ম্যাচে ঘূর্ণির দাপটই ছিল মুখ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার সেনুরান মুথুসামি যদিও ক্যারিয়ারসেরা ১১ উইকেট (১১-১৭৪) নিয়েছেন; কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের হাতে এনে দিয়েছেন নোমান আলি। তিনি প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও এখনও পর্যন্ত ২ উইকেট তুলে নিয়েছেন।
দিনের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস চলছিল টনি ডি জর্জির নেতৃত্বে। রাতের ৮১ রান থেকে শুরু করে তিনি লড়াই চালিয়ে যান, আর শতরান সম্পূর্ণ করেন সাবলীলভাবে— এটি তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি এবং উপমহাদেশে দ্বিতীয়। তবে শতরান পূর্ণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে, নোমানের বলে লংঅন বাউন্ডারিতে শাহিন আফ্রিদির হাতে ধরা পড়েন।
নোমান শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৬৯ রানে থামান।
প্রথম ইনিংসে ১০৯ রানের লিড নিয়ে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামে আত্মবিশ্বাস নিয়ে। তবে শুরুটা ছিল নড়বড়ে— ইমাম-উল হক শূন্যতে আউট হন সাইমন হারমারের বলে স্ট্যাম্পিং হয়ে। এরপর আব্দুল্লাহ শফিক ও বাবর আজম জুটি গড়ে দলকে টেনে তোলেন।
বাবর আজম ৪২ রানের ইনিংস খেলেন, তবে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন কাগিসো রাবাদার বলে। আগা সালমান আবারও দলের ভরসা হয়ে ওঠেন— ৯৩ রানে আউট হয়ে যান শতরানের কাছাকাছি এসে।
শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ৩৭৮ রানে অলআউট হয়, যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ২৭৭ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই বিপদ ডেকে আনেন নোমান। এইডেন মারক্রাম (৩) তার লেগ-সাইড হিট করতে গিয়ে বোল্ড হন। এরপর উইয়ান মুলডারও (০) একইভাবে ব্যর্থ হন— হালকা কাট শটের চেষ্টা করতে গিয়ে স্লিপে ধরা পড়েন।
শেষ বিকেলে রায়ান রিকেলটন (২৯*) ও ডি জর্জি (২০*) অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেন, তবে পাকিস্তানের ঘূর্ণির ফাঁদ থেকে বাঁচা যে সহজ হবে না, তা স্পষ্ট।
দক্ষিণ আফ্রিকা ২৭৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে এখনও পর্যন্ত ২২৬ রান প্রয়োজন। এই রান তাড়া করতে পারলে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড সফল হবে; কিন্তু স্পিন সহায়ক এই লাহোরের উইকেটে নোমান আলি ও সাজিদ খানের ঘূর্ণি সামলানো কঠিন কাজ হবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
