সাইফ হাসানের বলে ম্যাচে ফিরল বাংলাদেশ
প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করেছিলো আফগানিস্তান। শেষ ম্যাচটি বাংলাদেশের সম্মান রক্ষার। অন্যদিকে আফগানিস্তানের লক্ষ্য বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করা।
এমন সমীকরণের ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিল আফগান টপ অর্ডার ব্যাটাররা। দুই ওপেনার মিলে আফগানদের ৯৯ রানের জুটি উপহার দেন।
ওভারপ্রতি ৬ এর বেশি রান তুলে ১৬ ওভারে ৯৯ রান করে বিচ্ছিন্ন হয় ওপেনিং জুটি। তানভির ইসলামের ঘূর্ণি বলে এলবিডব্লিউ আউট হন রহমানুল্লাহ গুরবাজ। ৪২ রান করে আউট হন তিনি। এরপর সেদিকুল্লাহ আতাল এবং ইবরাহিম জাদরান মিলে ৭৪ রানের জুটি গড়ে তোলেন।
৩২তম ওভারে গিয়ে এই জুটি ভাঙেন সাইফ হাসান। ৪৭ বলে ২৯ রান করে আউট হন সেদিকুল্লাহ আতাল। এরপর ব্যাট করতে এসে সাইফ হাসানের ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হন হাশমতউল্লাহ শহিদি। ১০ বলে ২ রান করে আউট হন হাশমতউল্লাহ শহিদি। ২ রান করে আউট হলেন ইকরাম আলিখিল। ৯৫ রানের মাথায় রানআউট হলেন ইবরাহিম জাদরান।
১৭৩ রান থেকে ১৮৮ - এই ১৫ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়েছে আফগানিস্তান। ৩টি উইকেট নিয়েছেন সাইফ হাসান। একটি হলো রানআউট। এ রিপোর্ট লেখার সময় আফগানিস্তানের রান ৩৮.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৯৬। ৮ রানে আজমতউল্লাহ ওমরজাই, ১ রানে ব্যাট করছেন মোহাম্মদ নবি।
আইএইচএস/