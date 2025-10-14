বাদ তামিম-জাকের, টাইগার একাদশে চার পরিবর্তন
আবুধাবিতে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি বাংলাদেশ আর আফগানিস্তান। হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর এই ম্যাচে একাদশে চারটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ।
তানজিম হাসান তামিমের বদলে এসেছেন নাইম শেখ, জাকের আলীর বদলে শামীম পাটোয়ারী, তানজিম হাসান সাকিবের জায়গায় নাহিদ রানা আর মোস্তাফিজুর রহমানের বদলে এসেছেন হাসান মাহমুদ।
আফগানিস্তান একাদশেও এসেছে দুই পরিবর্তন। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন রহমত শাহ। তার বদলে এসেছেন ইকরাম আলি খিল। বশির আহমেদের বদলে বিলাল সামি।
বাংলাদেশ একাদশ
নাইম শেখ, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটকিপার), শামীম পাটোয়ারী, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদ।
আফগানিস্তান একাদশ
রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অতল, ইকরাম আলি খিল, হাশমতুল্লাহ শহিদি (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নানগেলিয়া খারোতে, এ এম গজনফর, বিলাল সামি।
