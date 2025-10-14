বোর্ডের কড়া শর্ত
ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে আবার নিজেদের প্রমাণ করতে হবে রোহিত-কোহলিকে!
২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। কিন্তু তার পর আর কতদিন ভারতের জার্সিতে খেলবেন, তার নিশ্চয়তা নেই।
জানা গেছে, বোর্ড চাইছে ঘরোয়া ক্রিকেটে মন দিন রোহিত ও কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ রয়েছে ভারতের। তারপর নিউজিল্যান্ড সিরিজ। সেই দুই সিরিজ়ের মাঝে এক মাসের বেশি সময় রয়েছে। সেই সময় চলবে বিজয় হাজরে ট্রফি। সেখানেই খেলতে হবে রোহিত ও কোহলিকে।
ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ফিট থাকলে ও খেলার সুযোগ থাকলে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। রোহিত, কোহলিকেও সেটাই করতে হবে।
সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ওয়ানডে ম্যাচ। নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি। মাঝে পাঁচ সপ্তাহ ফাঁকা। এই সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে রোহিত, কোহলিকে।
ওই কর্তা বলেন, বিজয় হাজরে শুরু হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বর। ভারতের দুই সিরিজ়ের মাঝে বিজয় হাজরের ছ’টা ম্যাচ হবে। তার মধ্যে অন্তত তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে রোহিতকে। কোহলিকেও সেটাই করতে হবে। তবেই বিশ্বকাপের জন্য ওদের নাম ভাবা হবে।
এর আগেও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রায় জোর করে খেলানো হয়েছিল রোহিত ও কোহলিকে। গম্ভীরের নির্দেশের পর গত মৌসুমে একটি করে রঞ্জি খেলেছিলেন দুজনে। এবার ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রাখার জন্যেও একই শর্ত মানতে হবে ভারতের দুই ক্রিকেটারকে। এখন দেখার, বোর্ডের কথা মেনে বিজয় হাজরেতে রোহিত-কোহলিকে দেখা যায় কিনা।
