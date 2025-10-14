পাকিস্তানের বিখ্যাত মোহাম্মদ ভাইদের বড়জন আর নেই

পাকিস্তানের বিখ্যাত মোহাম্মদ ভাইদের বড়জন আর নেই
পাকিস্তান ক্রিকেটে বিখ্যাত মোহাম্মদ ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন যিনি, সেই ওয়াজির মোহাম্মদ আর নেই। বার্মিংহ্যামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তার পরলোকগমনের খবরটি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিসিবির এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়, ‘পাকিস্তানের সাবেক টেস্ট ব্যাটার ওয়াজির মোহাম্মদের মৃত্যুতে পিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। মোহাম্মদ ভাইদের মধ্যে চারজন টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তিনি দেশের হয়ে ২০টি টেস্ট খেলেন। তার পরিবার ও বন্ধুদের সমবেদনা জানাচ্ছে পিসিবি।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের শুরুর দিনগুলোয় টেস্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ওয়াজির। তারা মোট পাঁচ ভাই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলা রাইস মোহাম্মদই শুধু টেস্ট খেলেননি।
মোহাম্মদ ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত পাকিস্তানের হয়ে ৫৫ টেস্ট খেলা কিংবদন্তি হানিফ মোহাম্মদ মারা গেছেন ২০১৬ সালে। মুশতাক মোহাম্মদ পাকিস্তানের হয়ে ৫৭ টেস্ট খেলেছেন। আরেক ভাই সাদিক মোহাম্মদ ৪১ টেস্ট খেলেন পাকিস্তানের হয়ে।
সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২০১৬ সালে ইসরার আলীর মৃত্যুর পর ওয়াজিরই ছিলেন পাকিস্তানের জীবিত থাকা সবচেয়ে বেশি বয়সী টেস্ট ক্রিকেটার।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ওয়াজিরের গড় ছিল ৪০। জাতীয় দলে লোয়ার-মিডল অর্ডারে ব্যাট করেছেন ২৭.৬২ গড়ে। তবে ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের সবচেয়ে স্মরণীয় কিছু পারফরম্যান্সে তার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নতুন টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে পাকিস্তানের উত্থানের সময় তিনি ছিলেন দলের অন্যতম স্তম্ভ।
এমএমআর/জিকেএস