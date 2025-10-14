নোমান আলির ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে বড় লিড পাকিস্তানের

নোমান আলির ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে বড় লিড পাকিস্তানের
স্পিন দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাবু করলো পাকিস্তান। লাহোর টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১০৯ রানের লিড নিয়েছে স্বাগতিকরা।
প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান করেছিল ৩৭৮ রান। জবাবে নোমান আলির ঘূর্ণিতে ২৬৯ রানেই গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস।
৬ উইকেটে ২১৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করেছিল প্রোটিয়ারা। তারা শেষ ৪ উইকেট হারিয়েছে ৪১ রানে। সাজিদ খান আর নোমান আলি মিলে এই ৪ উইকেট তুলে নেন।
১১২ রান খরচায় একাই ৬ উইকেট নেন নোমান। টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে নবমবারের মতো পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার।
৩ উইকেট শিকার অফস্পিনার সাজিদ খানের। বাকি উইকেটটিও আরেক স্পিনার সালমান আলি আগার।
এমএমআর/জিকেএস