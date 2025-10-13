দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৩৩ রানের লক্ষ্য দিলো বাংলাদেশ
পাকিস্তানকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এরপর নিউজিল্যান্ড, ভারতের কাছে হেরে গিয়েছিল নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।
বিশাখাপত্মনমে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমে ২৩৩ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের নারীরা। জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেছেন শারমিন আক্তার ও স্বার্ণা আক্তার।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার ফারজানা হক এবং রুবিয়া হায়দার ভালো সূচনা এনে দেন বাংলাদেশকে। দু’জন মিলে গড়েন ৫৩ রানের জুটি। ৫২ বলে ২৫ রান করে এ সময় আউট হন রুবিয়া হায়দার।
ফারাজানা হক করেন ৭৬ বলে ৩০ রান। শারমিন আক্তার প্রোটিয়া বোলারদের সামনে দারুণ পারফরম্যান্স দেখান। ৭৭ বলে ৫০ রান করে রানআউটের শিকার হন শারমিন। নিগার সুলতানা জ্যোতি এবং শারমিন আক্তার মিলে গড়েছিলেন ৭৭ রানের জুটি। ৪২ বলে ৩২ রান করেন নিগার সুলতানা।
স্বর্ণা আক্তার ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন প্রোটিয়া বোলারদের ওপর। ৩৫ বলে ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৩টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কার মার ছিল তার ব্যাটে। সোবহানা মোস্তারি ৯ রানে এবং রাবেয়া খান আউট হন কোনো রান না করেই। ৮ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন রিতু মনি। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে ২৩২ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ।
আইএইচএস/