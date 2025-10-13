নারী বিশ্বকাপ
প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আরও একটি বড় পরীক্ষার সামনে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে প্রতিপক্ষ দুর্দান্ত ছন্দে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা।
বিশাখাপত্তনমে এই ম্যাচে টস জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশ একাদশ
রুবাইয়া হায়দার, ফারজানা হক, শারমিন আক্তার, নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, নাহিদা আক্তার, রাবেয়া খান, রিতু মনি, মারুফা আক্তার।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
লরা উলভার্ট (অধিনায়ক), তানমিন ব্রিটস, আনেকে বসচ, আনেরি ডের্কসেন, মারিজান কেপ, সিনালো জাফটা, ক্লো ট্রাইয়ন, নাদিনে ডি ক্লার্ক, মাসাবাটা ক্লাস, ননকুলুলেকু এমলাবা, টুমি সেখুখুনে।
এমএমআর