৯৩ করে আউট দুই ব্যাটার, ৩৭৮ রানে অলআউট পাকিস্তান
ইমাম উল হকের পর সালমান আলি আগারও এই ভাগ্য। ৯৩ রান করে সেঞ্চুরি মিস দুজনেরই। ফলে লাহোর টেস্টের প্রথম ইনিংসে কোনো সেঞ্চুরিয়ান নেই পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১১০.৪ ওভারে ৩৭৮ রানে অলআউট হয়েছে স্বাগতিকরা।
৫ উইকেটে ৩১৩ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেছিল পাকিস্তান। মোহাম্মদ রিজওয়ান ৬২ আর সালমান আগা ৫২ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামেন।
ষষ্ঠ উইকেটে ১৬৩ রানের জুটি ভাঙে রিজওয়ানের আউটে। ৭৫ করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এরপর লোয়ার অর্ডারদের নিয়ে আর বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারেননি সালমান। ১৬ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় পাকিস্তান।
সালমান ১৪৫ বলে ৫ চার আর ৩ ছক্কায় ৯৩ রান করে শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন।
প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার সেনুরান মুথুসামি ১১৭ রানে একাই শিকার করেন ৬ উইকেট।
এমএমআর/জিকেএস