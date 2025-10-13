জানা গেলো স্পেন-আর্জেন্টিনার ‘ফাইনালিসিমা’র তারিখ ও ভেন্যু!
ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন এবং কোপা আমেরিকা বিজয়ী আর্জেন্টিনার মধ্যকার হাইভোল্টেজ লড়াই ‘ফাইনালিসিমা’ মাঠে গড়াতে যাচ্ছে অবশেষে! অনেকটাই চূড়ান্ত হয়ে গেছে এই ম্যাচের তারিখ আর ভেন্যুও।
এখন বাকি কেবল আনুষ্ঠানিকতা, দুই দলের সরাসরি বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হওয়া। আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে, কাছাকাছি আছে স্পেনও।
এই ম্যাচ আয়োজন হবে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে, অর্থাৎ সেই একই মঞ্চে যেখানে ২০২২ সালে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল।
সম্প্রতি উয়েফা, কনমেবল এবং সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনগুলোর মধ্যে বৈঠক হয়েছে, যেখানে ২০২৬ সালের মার্চে এই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার কথা বলা হয়। সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়েছে ২৮ মার্চ।
তবে, স্পেন যদি তাদের গ্রুপ জিতে না ওঠে এবং ওয়ার্ল্ড কাপ প্লে-অফে পড়তে হয়, তাহলে তারিখ পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকছে।
আর্জেন্টিনা-স্পেন দুই দলের সবশেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০১৮ সালের মার্চে। রিয়াদে অনুষ্ঠিত সে প্রীতি ম্যাচে স্পেন ৬-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল লিওনেল মেসিদের।
এমএমআর/এএসএম