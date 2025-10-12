এনসিএল ফাইনাল
ব্যর্থ সৌম্য-বিজয়, মিঠুন-মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাটে খুলনার ১৩৬
বড় মঞ্চে আরও একবার ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয়। জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে মোহাম্মদ মিঠুন আর মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ব্যাটে চড়ে রংপুর বিভাগের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে থেমেছে খুলনা বিভাগ।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে খুলনা। ইমরানুজ্জামান ০, এনামুল বিজয় ১৫ বলে ১২ আর সৌম্য সরকার ২২ বল খেলে মাত্র করেন ৮ রান।
আফিফ হোসেন করেন ১০ বলে ১৪। তবে অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন আর পেস বোলিং অলরাউন্ডার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ব্যাটে কোনোমতে লড়াকু পুঁজি গড়েছে খুলনা। মিঠুন ৩২ বলে ১ চার আর ৩ ছক্কায় করেন ৪৪ রান। ১৩ বলে দুটি করে চার-ছক্কায় মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান।
আবদুল্লাহ আল মামুন ১৫ রানে নেন ২টি উইকেট।
এমএমআর/জিকেএস