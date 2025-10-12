ইমামের সেঞ্চুরি মিস, চার ফিফটিতে ভালো অবস্থানে পাকিস্তান
লাহোর টেস্টের প্রথম দিনটা পাকিস্তানের জন্য গেলো অম্লমধুর। আফসোসে পুড়লেন ইমাম উল হক। আরেকটু ভালো অবস্থানে থাকার আফসোসে পুড়লো দলও। তবে সবমিলিয়ে দিনটা খারাপ কাটেনি পাকিস্তানের।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্টের প্রথম দিনে ৫ উইকেটে ৩১৩ রান তুলেছে পাকিস্তান। মাত্র ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন ইমাম উল হক। ১৫৩ বলে ৭ চার আর ১ ছক্কায় ৯৩ রানে আউট হন বাঁহাতি এই ওপেনার।
টস জিতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই ধাক্কা খায় পাকিস্তান। আবদুল্লাহ শফিককে (২) এলবিডব্লিউ করেন কাগিসো রাবাদা। দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৩ রানের জুটিতে সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠেন শান মাসুদ আর ইমাম।
মাসুদ ৭৬ করে ফিরলে ভাঙে এই জুটি। এরপর পাকিস্তান সবচেয়ে বড় বিপদে পড়ে মুথুসামির করা ইনিংসের ৫৭তম ওভারে। টানা দুই বলে ইমাম আর সৌদ শাকিলকে ফেরান বাঁহাতি এই প্রোটিয়া স্পিনার।
এরপর বাবর আজমও সেট হয়ে আউট হয়ে যান ২৩ করে। ২ উইকেটে ১৯৯ থেকে ৫ উইকেটে ১৯৯ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান। অর্থাৎ কোনো রান যোগ না হতেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে তারা।
তবে শেষ সেশনে দারুণ ব্যাটিং করেছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান আর সালমান আগা। দুজনই ফিফটি পেয়েছেন। জুটিতে এখন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ১১৪ রানে। রিজওয়ান ৬২ আর সালমান ৫২ রানে অপরাজিত।
এমএমআর/জেআইএম