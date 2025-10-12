  2. খেলাধুলা

ফলোঅনে পড়েও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ক্যারিবীয়দের

প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং তেমন ভালো হয়নি। তবে ফলোঅনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের বিপক্ষে ঠিকই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিল্লি টেস্টে তৃতীয় দিন শেষে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলেছে ক্যারিবীয়রা। ইনিংস পরাজয় এড়াতে আর দরকার ৯৭ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও অবশ্য বড় ধাক্কা খেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ত্যাগনারায়ণ চন্দরপল ১০ আর অলিক আথানেজে ফেরেন মাত্র ৭ রান করেই।

তবে তৃতীয় উইকেটে দলের হাল ধরেছেন জন ক্যাম্পবেল আর শাই হোপ। এখন পর্যন্ত ৩৪.৩ ওভার খেলে ১৩৮ রানের জুটিতে অবিচ্ছিন্ন আছেন তারা। ক্যাম্পবেল ৮৭ আর হোপ ৬৬ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করবেন।

এর আগে ভারতের ৫১৮ রানে ইনিংস ঘোষণার পর প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রানেই গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের কোনো ব্যাটার ফিফটিও করতে পারেননি। ৫টি উইকেট নেন ভারতের কুলদিপ যাদব।

২৭০ রানে এগিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলোঅনে পাঠায় ভারত। সেখান থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে লড়ছে ক্যারিবীয়রা।

