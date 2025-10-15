শিক্ষকদের দাবি নিয়ে সরব নেটদুনিয়া

শিক্ষকদের দাবি নিয়ে সরব নেটদুনিয়া
মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রেখেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।
শিক্ষকদের এ দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন নেটিজেনরাও। আন্দোলনের শুরু থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তারা।
এমদাদ হোসেন লিখেছেন, ‘দেশের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্র কতটা নিচে নামলে বেঁচে থাকার রসদের জন্য শিক্ষকদের আন্দোলনে নামতে হয়। ছিহ, এরচেয়ে বড় লজ্জা আর নাই।’
আরও পড়ুন
আড়ংয়ের শপিং ব্যাগ নিয়ে নেটজুড়ে হইচই
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুললেন হানিয়া আমির
তারেক আহসান লিখেছেন, ‘শাহবাগ কানায় কানায় পূর্ণ। দাবি আদায় না করে ঘরে ফিরবো না ইনশাআল্লাহ।’ জামাল হোসেন লিখেছেন, ‘শিক্ষকদের শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে রুদ্ধদ্বার আলোচনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে।’
অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি লিখেছেন, ‘শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক। তাদের দাবি মেনে নিন। আর যদি কোনো শিক্ষকের ওপর হামলা হয়, তাহলে আমরাও শিক্ষকদের পক্ষে রাস্তায় নামবো।’
নূর হোসেন রিজন লিখেছেন, ‘৪র্থ দিনের মতো দাবি আদায়ে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি চলছে। দাবি আদায়ে অনড় শিক্ষকরা। দাবি মেনে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে নিন।’
এসইউ/জিকেএস