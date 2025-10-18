  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১৮ অক্টোবর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৭ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
আজ শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ২ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২৫ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি


> ফজর- ৪:৪৩ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৭ মিনিট।
> আসর- ৩:৫৩ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:৩৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪৭ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩০ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৭ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

