নামাজের সময়সূচি: ১৭ অক্টোবর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ১৭ অক্টোবর ২০২৫
আজ শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ১ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২৪ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৪২ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৮ মিনিট।
> আসর- ৩:৫৫ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:৩৬ মিনিট।
> ইশা- ৬:৫০ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩০ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৭ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
