মিশর থেকে গাজায় ফেরতে ফিলিস্তিনিদের বাস দেবে আশ ফাউন্ডেশন

মিশর থেকে গাজায় ফেরতে ফিলিস্তিনিদের বাস দেবে আশ ফাউন্ডেশন
গাজায় ফিরে যেতে আগ্রহী মিশরে আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনিদের জন্য বিনামূল্যে বাস সার্ভিস চালু করেছে বাংলাদেশের মানবিক সংস্থা আলহাজ শামসুল হক (আশ) ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
বর্তমানে মিশরে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছেন। যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর থেকে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নিজ ভূমিতে ফেরার জন্য। এই প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে কায়রোভিত্তিক একটি স্থানীয় পরিবহন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে আশ ফাউন্ডেশন।
ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ১০টি বাস চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রীদের জন্য থাকবে বিনামূল্যে বিশেষ খাবার ও প্রয়োজনীয় সুবিধা।
আলহাজ শামসুল হক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন জানান, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) থেকে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
কায়রো থেকে গাজায় ফিরতে আগ্রহীরা নিচের লিংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে পারবেন:
- https://ashfoundation.ngo/en/return/
তিনি আরও জানান, সরকারি অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রেজিস্ট্রেশনকৃত ব্যক্তিদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যাত্রার তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।
কায়রোর সাঈদা আয়েশা এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ‘ভোজন বিলাস’-এ বসে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে প্রকৌশলী নাছির উদ্দিন বলেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপটি চালু করার পরপরই বিপুল সাড়া পাচ্ছি। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক হাজার ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু আমাদের ফ্রি বাস সার্ভিসে নিবন্ধন করেছেন তাদের জন্মভূমি গাজায় ফিরে যেতে।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিনামূল্যে এই যাত্রীসেবা গাজাবাসীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি মানবিক সহায়তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
