গ্লোবাল পিস ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন সালাউদ্দীন আলী
শ্রীলঙ্কায় হসপিটালিটি ও হেলথ কেয়ার খাতে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট উদ্যোক্তা এশিয়ান হেলথ কেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান সালাউদ্দীন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি।
স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর বিখ্যাত বিএমআইসিএইচ হলে আয়োজিত এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন।
হসপিটালিটি এবং হেলথ কেয়ার সেক্টরে ব্যবসা প্রসারে মান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং বিশ্বমানের পরিসেবা নিশ্চিত করতে সালাউদ্দীন আলীর নেতৃত্ব প্রশংসিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মূলত বিশ্বব্যাপী হসপিটালিটি শিল্পে তার ‘অনন্য অবদান’ এবং ‘সৃজনশীল নেতৃত্বকে’ স্বীকৃতি দিয়েছে।
ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সালাউদ্দীন আলী শুধু একজন সফল উদ্যোক্তাই নন, তিনি তার কাজের মাধ্যমে সমাজের একটি বৃহত্তর অংশের মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছেন। হসপিটালিটি শিল্পে আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করা এবং হেলথ কেয়ার খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও মানবিক সেবার সমন্বয় ঘটানো তার প্রধান লক্ষ্যগুলোর অন্যতম।
সালাউদ্দীন আলী বলেন, গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটির কাছে কৃতজ্ঞ। এই স্বীকৃতি আমার কাজের প্রতি আরও দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিলো। আমি বিশ্বাস করি, ব্যবসা কেবল মুনাফার জন্য নয়, মানুষের সেবার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাই আসল লক্ষ্য। এই দীর্ঘ পথচলায় বিভিন্ন সময়ে অনেক সম্মাননা পেয়েছি, তবে এবার যা ঘটেছে তা আমার জীবনের অন্যতম বড় অর্জন। দেশের বাইরে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন স্বীকৃতি আমার আগামী দিনের কাজকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।
অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, তার এই সম্মাননা দেশের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জন্যও অনুপ্রেরণা, যারা ব্যবসা ও মানবিকতাকে একই সূত্রে গাঁথতে চান। হসপিটালিটি ও হেলথ কেয়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সালাউদ্দীন আলীর পথচলা ভবিষ্যতেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করেন তারা।
গ্লোবাল হিউম্যান পিস ইউনিভার্সিটি এ বছর বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কার, কুয়েতসহ মোট ১৫ জনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট মাইত্রিপালা সিরিশেনা, শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার চামিনদা ভাসসহ আরও অনেকে।
এনএইচআর